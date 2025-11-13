В кинотеатрах сети «Каро» покажут трансляцию «Щелкунчика»

Он уточнил, что балет покажут в прямой трансляции во всех кинотеатрах сети «Каро». «По моим подсчетам, это где-то 170 кинозалов, если я не ошибаюсь. Это значительная цифра. [Показ] будет в воскресенье, 21 декабря, в 12:00. И важно, что это не запись, а почти спектакль, который передает энергию живого присутствия, которую мы хотим разделить с тысячами зрителей одновременно», — добавил он.