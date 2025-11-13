В кинотеатрах сети «Каро» покажут трансляцию «Щелкунчика»

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Балет «Щелкунчик» в постановке Юрия Посохова покажут почти в 170 кинотеатрах сети «Каро» в рамках проекта «Театр в кино». Об этом журналистам сообщил генеральный директор Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Андрей Борисов.
«Этот проект — “Театр в кино” — делает искусство более демократичным и близким людям самых разных социальных страт. Это для нас тоже очень важно. И поэтому мы представляем спектакль, который пользуется популярностью и востребован всеми — это спектакль “Щелкунчик” в постановке Юры Косыхова, спектакль 2022 года», — сказал Борисов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проекту «Театр в кино».
Он уточнил, что балет покажут в прямой трансляции во всех кинотеатрах сети «Каро». «По моим подсчетам, это где-то 170 кинозалов, если я не ошибаюсь. Это значительная цифра. [Показ] будет в воскресенье, 21 декабря, в 12:00. И важно, что это не запись, а почти спектакль, который передает энергию живого присутствия, которую мы хотим разделить с тысячами зрителей одновременно», — добавил он.
Проект «Театр в кино» реализуется телеканалом «Россия-Культура» и дистрибуторской компанией «Кино. Арт. Про». Поддержку проекту оказали Министерство культуры РФ и более 10 российских театров. Третий сезон проекта откроется 16 ноября в киноцентре «Октябрь» премьерой киноверсии спектакля Никиты Кобелева «Воскресение» с Тихоном Жизневским в главной роли. Киноверсия создана телеканалом «Россия-Культура» и Александринским театром.