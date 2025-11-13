Ричмонд
71-летний Джон Траволта показал 14-летнего сына, которого воспитывает в одиночку

Актер показал, как его наследник взбирается на гору
Джон Траволта
Джон ТраволтаИсточник: Legion-Media.ru

Джон Траволта поделился редким видео со своим 14-летним сыном Беном. Он запечатлел на камеру момент, когда молодой человек взбирался на гору в Норвегии.

Бен был одет в спортивные брюки, куртку и ботинки. Он радостно улыбался, поднимаясь в гору.

«Нет такой горы, которая была бы слишком высокой для моего сына Бена. С любовью, из Норвегии», — подписал видео звезда фильма «Бриолин». 

Сын Джона Траволты, фото: соцсети
Сын Джона Траволты, фото: соцсети

Поклонники оценили редкие кадры с сыном 71-летнего актера и признались, что школьник очень похож на своего знаменитого отца. Некоторые отметили, что восхищаются Траволтой, который один воспитывает ребенка.

«Невероятно. Вы потрясающе справляетесь с воспитанием этих детей. Я уверен, что Келли была бы в восторге и очень гордилась бы вами», «Вау! Бен совсем вырос. Какой потрясающий вид», «С первого взгляда я увидела Джона Траволту», «Келли была бы рада, что Бен так вырос», «Сын красивый и такой взрослый», «Он так похож на вас», — писали пользователи сети.

Сын Джона Траволты, фото: соцсети
Сын Джона Траволты, фото: соцсети

Бен родился в браке Джона Траволты с актрисой Келли Престон. У пары также есть 25-летняя дочь Элла Блю. Их старший сын Джетт трагически погиб в 16 лет.

В 2020 Престон ушла из жизни после продолжительной болезни. Траволта признавался, что сын, которому тогда было девять лет, боялся, что отец умрет вслед за матерью.

«Я сказал ему: “Знаешь, Бен… ты всегда любил правду, и я скажу тебе правду о жизни. Никто не знает, когда он уйдет или когда останется”», — рассказал актер в 2021 году в ток-шоу Кевина Харта Hart to Heart на Peacock.

Джон Траволта и Келли Престон
Джон Траволта и Келли ПрестонИсточник: Legion-Media.ru

Он также сообщил сыну, что смерть — это часть жизни, и нужно просто продолжать жить дальше.

«Твой брат Джетт ушел в 16. Слишком рано. Твоя мать ушла в 57. Это было слишком рано. Но кто знает? Я могу умереть завтра. Ты можешь. Любой может. Так что давай посмотрим на это как на часть жизни. Ты не знаешь наверняка. Ты просто стараешься прожить как можно дольше», — говорил Траволта.

Ранее Джон Траволта трогательно обратился к сыну, которого потерял 16 лет назад. 