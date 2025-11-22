Светлана Ходченкова рассказала, что больше не хочет играть ведьм

Светлана Ходченкова призналась в большом интервью Кино Mail, что хочет закончить с ролями ведьм.
В 2025 году вышло два фильма, где актриса преображается в сказочных героинь. В ленте «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» Ходченкова стала злой Бастиндой, а в киносказке «Яга на нашу голову» — симпатичной молодой волшебницей.
«Баба Яга была моей мечтой, — рассказала актриса. — Сняться в “Волшебнике Изумрудного города” тоже мечталось, хотя я не думала, что сказку экранизируют. Но это случилось, мне повезло».
По словам Ходченковой, ей хочется, чтобы эти роли остались в памяти зрителей, но «не хочется дальше еще куда-то это все расплескивать».
«Кому-то может нравиться, кому-то нет — я к этому спокойно отношусь. Я этим персонажам отдам, что смогу. И думаю, что правильно будет на этом закончить», — добавила актриса.
Читайте большое интервью со Светланой Ходченковой на Кино Mail.