Светлана Ходченкова рассказала, что больше не хочет играть ведьм

Светлана Ходченкова призналась Кино Mail, что на Яге и Бастинде она хочет закончить с ролями колдуний
Кадр из фильма «Яга на нашу голову»
Кадр из фильма «Яга на нашу голову»

Светлана Ходченкова призналась в большом интервью Кино Mail, что хочет закончить с ролями ведьм.

В 2025 году вышло два фильма, где актриса преображается в сказочных героинь. В ленте «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» Ходченкова стала злой Бастиндой, а в киносказке «Яга на нашу голову» — симпатичной молодой волшебницей.

«Баба Яга была моей мечтой, — рассказала актриса. — Сняться в “Волшебнике Изумрудного города” тоже мечталось, хотя я не думала, что сказку экранизируют. Но это случилось, мне повезло».

Кадр из фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»
Кадр из фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»

По словам Ходченковой, ей хочется, чтобы эти роли остались в памяти зрителей, но «не хочется дальше еще куда-то это все расплескивать».

«Кому-то может нравиться, кому-то нет — я к этому спокойно отношусь. Я этим персонажам отдам, что смогу. И думаю, что правильно будет на этом закончить», — добавила актриса.