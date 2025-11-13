Звезда «Гарри Поттера» вернулся к своей роли спустя 15 лет и сорвал овации

Фелтон сыграл повзрослевшего Малфоя и стал первой звездой оригинального актерского состава «Гарри Поттера», который присоединился к бродвейскому шоу. Его дебют состоялся 11 ноября на сцене Lyric Theatre. Пьеса «Гарри Поттер и Проклятое дитя» рассказывает о жизни главных героев культовой франшизы и их детей, которые отправляются в школу магии и волшебства «Хогвартс».