Юрий Быков и Александр Велединский вошли в жюри IV фестиваля авторского кино «Зимний»

В свою очередь Велединский отметил для себя важность понимания того, чем сегодня живет современное авторское кино. «Посмотреть, какие темы сегодня волнуют режиссеров, какие визуальные решения они выбирают, как меняется язык кино. Авторское кино всегда идет вперед, прокладывает путь для всего кинопроцесса, и оценить этот срез времени — особая возможность», — указывает режиссер Александр Велединский.