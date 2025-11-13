«Так получилось… Я никогда не думал, что у меня будет десять детей, но теперь это лучшее, что могло со мной случиться. Если вы можете позволить себе столько детей, то и детей должно быть столько, сколько вы можете себе позволить. Это весело. Но самое главное, что все мои дети — порядочные люди. У меня нет ни одного “отвратительного ребенка”, и мне хотелось бы думать, что они унаследовали это от меня», — высказался 64-летний актер.