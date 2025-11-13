Эдди Мерфи дал редкое интервью изданию People, в котором рассказал о своей карьере и личной жизни. Актер поведал, какого это быть многодетным отцом. Он подчеркнул, что никогда не думал о том, что у него будет так много детей.
«Так получилось… Я никогда не думал, что у меня будет десять детей, но теперь это лучшее, что могло со мной случиться. Если вы можете позволить себе столько детей, то и детей должно быть столько, сколько вы можете себе позволить. Это весело. Но самое главное, что все мои дети — порядочные люди. У меня нет ни одного “отвратительного ребенка”, и мне хотелось бы думать, что они унаследовали это от меня», — высказался 64-летний актер.
Он добавил, что считает себя счастливым человеком, потому что занимается любимым делом, и семья всегда его поддерживает.
«Мне нравится, что моя семья рядом, и мне нравится, что я так долго занимаюсь этим удивительным делом. Я начинал с самых низов и до сих пор занимаюсь этим делом, просто нахожусь рядом и вижу все эти перемены и тому подобное. Мне есть чему радоваться», — заключил звезда фильма «Чокнутый профессор».
Эдди Мерфи трижды был женат. От первой супруги, модели Николь Митчелл, у него есть пятеро детей: 35-летняя Бриа, 33-летний Майлз, 31-летний Шейн, 25-летняя Зола и 23-летняя Белла. С первой женой Мерфи прожил с 1989-го по 2005 год.
В самом начале романа с Митчелл у актера родились дети от других отношений: Эрик (36) от Полетт Макнили и Кристиан (34) от Тамары Гуд.
В 2007 году у звезды фильма «Особняк с привидениями» родилась дочь Энджел от певицы Мелани Браун. Изначально актер не признавал свое отцовство, но после ДНК-теста согласился платить алименты дочери.
В 2012 году Мерфи стал встречаться с моделью Пейдж Батчер, с которой он обручился через шесть лет. Она стала его третьей женой. Пара сегодня воспитывает девятилетнюю дочь Иззи Уну и семилетнего сына Макса Чарльза.