Еще до телетриумфа Нот был театральным актером, и, похоже, именно сцена вновь стала для него спасением. Он время от времени участвует в постановках в Нью-Йорке и Чикаго, избегая громких афиш. В 2022 году актер сыграл в камерной пьесе о кризисе семьи, а позже появлялся в благотворительных театральных проектах. Коллеги отмечают, что он по-прежнему полон энергии, но работает «для себя, а не ради славы».