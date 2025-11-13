Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Что произошло с Мистером Бигом: судьба актера Криса Нота после скандала

Он был воплощением мужского шарма начала 2000-х. Уверенный, стильный, немного загадочный, Мистер Биг стал одним из самых обсуждаемых героев эпохи. Выясняем, где сегодня актер Крис Нот, сыгравший главного мужчину в жизни Кэрри Брэдшоу
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Крис Нот в сериале ‎Секс в большом городе
Крис Нот в сериале «‎Секс в большом городе»

Крис Нот долгое время оставался лицом целого поколения сериалов. Зрители помнят его по ролям в «Сексе в большом городе», «Законе и порядке», «Хорошей жене». Но в последние годы карьера актера пошла по иному сценарию: громкий скандал, редкие публичные появления и попытка сохранить личное пространство. Рассказываем, чем Крис Нот занят сегодня.

Главная роль, которая изменила все

Когда в 1998 году на экраны вышел сериал «Секс в большом городе», никто не ожидал, что история о четырех нью-йоркских подругах станет культурным феноменом. Персонаж Криса Нота — загадочный бизнесмен Мистер Биг, главный мужчина в жизни Кэрри Брэдшоу — стал символом недосягаемой мечты.

Крис Нот и Сара Джессика Паркер в фильме Секс в большом городе 2
Крис Нот и Сара Джессика Паркер в фильме «Секс в большом городе 2»

Нот настолько убедительно воплотил на экране образ обаятельного, но эмоционально недоступного героя, что его имя надолго стало синонимом «того самого мужчины». Сам актер говорил, что Биг — «смесь силы и неуверенности». Фильм «Секс в большом городе 2» закрепил за Нотом статус «телевизионной иконы», а возвращение в продолжение истории (речь о сериале «И просто так») должно было стать триумфом. Но судьба распорядилась иначе.

Неожиданный скандал и уход из продолжения сериала

В декабре 2021 года, спустя всего несколько дней после премьеры «И просто так», имя Криса Нота оказалось в центре громкого скандала. Несколько женщин обвинили актера в сексуальных домогательствах, утверждая, что инциденты происходили в разные годы начиная с 2004-го.

Сара Джессика Паркер и Крис Нот в сериале И просто так
Сара Джессика Паркер и Крис Нот в сериале «И просто так»Источник: Legion-Media.ru

Сам Нот категорически отрицал обвинения, заявив, что все контакты были по обоюдному согласию. Однако последовала волна критики и отказов в работе: продюсеры сериала исключили его персонажа из дальнейших эпизодов, рекламные кампании с его участием были приостановлены, а съемки будущих проектов отменены.

Коллеги по сериалу — Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис — высказались осторожно, подчеркнув, что «поддерживают женщин, поделившихся своими историями». С тех пор Нот фактически исчез из публичного поля.

Жизнь вне Голливуда

После скандала актер покинул Лос-Анджелес и сосредоточился на личной жизни. Он живет в пригороде с женой, канадской актрисой Тарой Уилсон, и двумя сыновьями — Орионом и Китсом. Пара вместе с начала 2000-х, они поженились в 2012 году.

Крис Нот с женой Тарой Уилсон
Крис Нот с женой Тарой УилсонИсточник: Legion-Media

Еще до телетриумфа Нот был театральным актером, и, похоже, именно сцена вновь стала для него спасением. Он время от времени участвует в постановках в Нью-Йорке и Чикаго, избегая громких афиш. В 2022 году актер сыграл в камерной пьесе о кризисе семьи, а позже появлялся в благотворительных театральных проектах. Коллеги отмечают, что он по-прежнему полон энергии, но работает «для себя, а не ради славы».

Чем занимается сейчас

Сейчас Крис Нот постепенно возвращается к работе в кино. В сентябре 2025 года стало известно, что он снялся в фильме режиссера Крэйга Сингера. Премьера запланирована на следующий год. Создатели картины отметили, что зрители будут поражены актерской игрой Нота.

Крис Нот
Крис НотИсточник: Legion-Media