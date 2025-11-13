Крис Нот долгое время оставался лицом целого поколения сериалов. Зрители помнят его по ролям в «Сексе в большом городе», «Законе и порядке», «Хорошей жене». Но в последние годы карьера актера пошла по иному сценарию: громкий скандал, редкие публичные появления и попытка сохранить личное пространство. Рассказываем, чем Крис Нот занят сегодня.
Главная роль, которая изменила все
Когда в 1998 году на экраны вышел сериал «Секс в большом городе», никто не ожидал, что история о четырех нью-йоркских подругах станет культурным феноменом. Персонаж Криса Нота — загадочный бизнесмен Мистер Биг, главный мужчина в жизни Кэрри Брэдшоу — стал символом недосягаемой мечты.
Нот настолько убедительно воплотил на экране образ обаятельного, но эмоционально недоступного героя, что его имя надолго стало синонимом «того самого мужчины». Сам актер говорил, что Биг — «смесь силы и неуверенности». Фильм «Секс в большом городе 2» закрепил за Нотом статус «телевизионной иконы», а возвращение в продолжение истории (речь о сериале «И просто так») должно было стать триумфом. Но судьба распорядилась иначе.
Неожиданный скандал и уход из продолжения сериала
В декабре 2021 года, спустя всего несколько дней после премьеры «И просто так», имя Криса Нота оказалось в центре громкого скандала. Несколько женщин обвинили актера в сексуальных домогательствах, утверждая, что инциденты происходили в разные годы начиная с 2004-го.
Сам Нот категорически отрицал обвинения, заявив, что все контакты были по обоюдному согласию. Однако последовала волна критики и отказов в работе: продюсеры сериала исключили его персонажа из дальнейших эпизодов, рекламные кампании с его участием были приостановлены, а съемки будущих проектов отменены.
Коллеги по сериалу — Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис — высказались осторожно, подчеркнув, что «поддерживают женщин, поделившихся своими историями». С тех пор Нот фактически исчез из публичного поля.
Жизнь вне Голливуда
После скандала актер покинул Лос-Анджелес и сосредоточился на личной жизни. Он живет в пригороде с женой, канадской актрисой Тарой Уилсон, и двумя сыновьями — Орионом и Китсом. Пара вместе с начала 2000-х, они поженились в 2012 году.
Еще до телетриумфа Нот был театральным актером, и, похоже, именно сцена вновь стала для него спасением. Он время от времени участвует в постановках в Нью-Йорке и Чикаго, избегая громких афиш. В 2022 году актер сыграл в камерной пьесе о кризисе семьи, а позже появлялся в благотворительных театральных проектах. Коллеги отмечают, что он по-прежнему полон энергии, но работает «для себя, а не ради славы».
Чем занимается сейчас
Сейчас Крис Нот постепенно возвращается к работе в кино. В сентябре 2025 года стало известно, что он снялся в фильме режиссера Крэйга Сингера. Премьера запланирована на следующий год. Создатели картины отметили, что зрители будут поражены актерской игрой Нота.