Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Уехавшая из России Яна Троянова отвергла обвинения в призывах к терроризму

Адвокат обвиняемой заявила о позиции своей подзащитной на заседании суда, где рассматривалось ее уголовное дело
Яна Троянова
Яна ТрояноваИсточник: Legion-Media.ru

Российская актриса Яна Троянова (признана в России иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) отвергает обвинения в призывах к терроризму и возбуждении ненависти. Об этом со ссылкой на ее адвоката сообщает РИА Новости.

По данным агентства, адвокат обвиняемой заявила о позиции своей подзащитной на заседании суда, где рассматривалось ее уголовное дело. Троянову обвиняют в том, что в июне 2024 года, придерживаясь антироссийских взглядов, она публично сделала заявление, формирующее враждебно-ненавистническое отношение к русскому народу.

«Не согласна с обвинением, считает, что в ее словах нет состава преступления. Речь носила эмоциональный и риторический характер», — заявила представляющая интересы актрисы адвокат.

В июне 2024 года актриса в интервью назвала заслуженными призывы лишать жизни русских людей, в том числе детей, и выражение, что «хороший русский не может быть живым».

13 ноября Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил Троянову к восьми годам колонии. Ей также назначен штраф в размере 250 тыс. рублей и запрещено администрирование сайтов на четыре года.