Уехавшая из России Яна Троянова отвергла обвинения в призывах к терроризму

По данным агентства, адвокат обвиняемой заявила о позиции своей подзащитной на заседании суда, где рассматривалось ее уголовное дело. Троянову обвиняют в том, что в июне 2024 года, придерживаясь антироссийских взглядов, она публично сделала заявление, формирующее враждебно-ненавистническое отношение к русскому народу.