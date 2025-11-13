Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме во время заседания поспорили о национальности Чебурашки

Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров выдвинул свою версию происхождения всенародно любимого персонажа
Кадр из мультфильма «Чебурашка» (1971)
Кадр из мультфильма «Чебурашка» (1971)

Во время обсуждения поправок к бюджету в Государственной думе Российской Федерации поспорили о национальной принадлежности Чебурашки. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Во время спора участников о финансировании конкурса «Родная игрушка» глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров выдвинул свою версию происхождения всенародно любимого персонажа.

«А вы помните, откуда в Советский Союз привозили апельсины? Единственная страна была. Из Израиля завозили. Чебурашка-то еврей, он же оттуда приехал в бочке с апельсинами», — заявил он.

Другие депутаты попытались поспорить, что цитрусовые везли еще из Марокко и Испании, но Макаров в ответ сказал, что из Марокко везли мандарины, а из Испании в те годы апельсины не поставлялись.

«Чебурашка не испанец», — добавил парламентарий.

Ранее в «Союзмультфильме» прокомментировали суд в США о правах на Чебурашку.