Суд закрыл дело против Юлии Пересильд после оплаты ею долга

Савеловский районный суд Москвы прекратил дело по иску ООО «Артвью» против Юлии Пересильд о взыскании задолженности по договору. Об этом стало известно благодаря Telegram-каналу столичных судов общей юрисдикции.
В иске говорилось, что звезда фильма «Вызов» не оплатила услуги компании: подготовку дизайн-проекта, изготовление и поставку мебели.
На заседании, которое состоялось 13 ноября 2025 года, истец отказался от иска, так как актриса погасила задолженность. Стороны также заключили соглашение об отсутствии претензий, урегулировав конфликт до суда.
