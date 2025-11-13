Ричмонд
Суд закрыл дело против Юлии Пересильд после оплаты ею долга

Юлия Пересильд на премьере фильма «Мужу привет», фото: пресс-служба
Савеловский районный суд Москвы прекратил дело по иску ООО «Артвью» против Юлии Пересильд о взыскании задолженности по договору. Об этом стало известно благодаря Telegram-каналу столичных судов общей юрисдикции.

В иске говорилось, что звезда фильма «Вызов» не оплатила услуги компании: подготовку дизайн-проекта, изготовление и поставку мебели.

На заседании, которое состоялось 13 ноября 2025 года, истец отказался от иска, так как актриса погасила задолженность. Стороны также заключили соглашение об отсутствии претензий, урегулировав конфликт до суда.

Ранее Юлия Пересильд в роскошном красном наряде вышла в свет с дочками.