Звезда «Натальной карты» Дмитрий Журавлев снялся в «Колобке» с Гошей Куценко

В фильме «Последний богатырь. Колобок» Дмитрий Журавлев играет пекаря-неудачника
Кадр из фильма «Последний богатырь. Колобок»
Кадр из фильма «Последний богатырь. Колобок»

Комик Дмитрий Журавлев, известный как один из ведущих шоу «Натальная карта», сыграл главную роль в фильме «Последний богатырь. Колобок». Актер преобразился в незадачливого пекаря Тихона, который стал спутником Колобка во всех его сказочных приключениях.

В фильме также снимаются Гоша Куценко в роли Волка и Мила Ершова в роли красавицы Лады. Колобок говорит голосом Гарика Харламова.

События картины разворачиваются во вселенной Белогорья, где Тихону и его румяному другу предстоит скитаться и даже оказаться в лапах разбойников.

Кадр из фильма «Последний богатырь. Колобок»
Кадр из фильма «Последний богатырь. Колобок»

«"Последний богатырь. Колобок” — это фильм с неимоверным уровнем внимания к деталям, к реквизиту, к костюмам. Это все видно в кадре, и зрители обязательно это почувствуют и поймут, с какой любовью и трудом относятся к проекту», — отметил Дмитрий Журавлев.

По словам актера, на площадке было много удивительных вещей, созданных вручную: расписные и кованые сундуки, корзинки, кадушки. Исполнитель был поражен тем, насколько все продумано, и даже выкупил одну вещь из фильма.

Дмитрий Журавлев на съемках фильма «Последний богатырь. Колобок»
Дмитрий Журавлев на съемках фильма «Последний богатырь. Колобок»

Режиссер картины Антон Маслов отмечает, что на во время съемок каждый «видел» своего Колобка.

«Это невероятно сложная история не только для режиссера, но и для артистов, — отметил постановщик, — и стар, и млад играют с кусочком синего шара, при этом выдавая драму и комедию».

Кадр из фильма «Последний богатырь. Колобок»
Кадр из фильма «Последний богатырь. Колобок»
Антон Маслов, Дмитрий Журавлев и Мила Ершова на съемках фильма «Последний богатырь. Колобок»
Антон Маслов, Дмитрий Журавлев и Мила Ершова на съемках фильма «Последний богатырь. Колобок»

«Последний богатырь. Колобок» — часть богатырской киновселенной, куда входят фильмы «Последний богатырь», «Последний богатырь: Корень зла» и «Последний богатырь: Посланник Тьмы».

Проектом занимаются студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр Start и телеканал «Россия» при поддержке Фонда кино. Дистрибьютор картины — «Атмосфера кино».

В российских кинотеатрах «Последний богатырь. Колобок» появится 13 августа 2026 года.