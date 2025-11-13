Комик Дмитрий Журавлев, известный как один из ведущих шоу «Натальная карта», сыграл главную роль в фильме «Последний богатырь. Колобок». Актер преобразился в незадачливого пекаря Тихона, который стал спутником Колобка во всех его сказочных приключениях.
В фильме также снимаются Гоша Куценко в роли Волка и Мила Ершова в роли красавицы Лады. Колобок говорит голосом Гарика Харламова.
События картины разворачиваются во вселенной Белогорья, где Тихону и его румяному другу предстоит скитаться и даже оказаться в лапах разбойников.
«"Последний богатырь. Колобок” — это фильм с неимоверным уровнем внимания к деталям, к реквизиту, к костюмам. Это все видно в кадре, и зрители обязательно это почувствуют и поймут, с какой любовью и трудом относятся к проекту», — отметил Дмитрий Журавлев.
По словам актера, на площадке было много удивительных вещей, созданных вручную: расписные и кованые сундуки, корзинки, кадушки. Исполнитель был поражен тем, насколько все продумано, и даже выкупил одну вещь из фильма.
Режиссер картины Антон Маслов отмечает, что на во время съемок каждый «видел» своего Колобка.
«Это невероятно сложная история не только для режиссера, но и для артистов, — отметил постановщик, — и стар, и млад играют с кусочком синего шара, при этом выдавая драму и комедию».
«Последний богатырь. Колобок» — часть богатырской киновселенной, куда входят фильмы «Последний богатырь», «Последний богатырь: Корень зла» и «Последний богатырь: Посланник Тьмы».
Проектом занимаются студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр Start и телеканал «Россия» при поддержке Фонда кино. Дистрибьютор картины — «Атмосфера кино».
В российских кинотеатрах «Последний богатырь. Колобок» появится 13 августа 2026 года.