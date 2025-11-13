«"Последний богатырь. Колобок” — это фильм с неимоверным уровнем внимания к деталям, к реквизиту, к костюмам. Это все видно в кадре, и зрители обязательно это почувствуют и поймут, с какой любовью и трудом относятся к проекту», — отметил Дмитрий Журавлев.



По словам актера, на площадке было много удивительных вещей, созданных вручную: расписные и кованые сундуки, корзинки, кадушки. Исполнитель был поражен тем, насколько все продумано, и даже выкупил одну вещь из фильма.