«Единственное, чего вы можете ожидать после получения “Оскара”, — это того, что ваша зарплата немного вырастет, и у вас появится больше возможностей для трудоустройства. Думаю, это единственное или два единственных изменения, которых вы можете ожидать. В остальном не позволяйте своему эго взять верх над вами», — высказался артист.