Морган Фриман раскрыл свой секрет долголетия. 88-летний актер признался, что он придерживается совета, который ему однажды дал 95-летний друг и коллега Клинт Иствуд.
«Клинт Иствуд сказал: “Не позволяй старику войти в твою жизнь — продолжай двигаться”. В этом весь секрет», — рассказал актер в интервью AARP"s Movies for Grownups.
Фриман действительно придерживается этого правила. Он продолжает сниматься в кино. Скоро состоится премьера новой части фильма «Иллюзия обмана», в котором он сыграл бывшего фокусника Таддеуса Брэдли.
Также звезда фильма «Побег из Шоушенка» каждый день играет в гольф. Он признался, что гольф беспокоит его сильнее, чем то, что он стареет.
«Буду ли я по-прежнему играть в гольф? Вот в чем вопрос», — отмечает звезда фильма «Малышка на миллион».
Несмотря на то, что обладатель премии «Оскар» многого добился в своей карьере, он до сих пор ставит перед собой профессиональные цели. Например, актер хотел бы сыграть в одном проекте с Мэрил Стрип.
В новом интервью Фриман также рассказал, что популярность и успех его совершенно не изменили.
«Единственное, чего вы можете ожидать после получения “Оскара”, — это того, что ваша зарплата немного вырастет, и у вас появится больше возможностей для трудоустройства. Думаю, это единственное или два единственных изменения, которых вы можете ожидать. В остальном не позволяйте своему эго взять верх над вами», — высказался артист.