Актриса фильма «Любовь и голуби» рассказала о работе с Людмилой Гурченко

Актриса Лада Сизоненко вспомнила, что у Гурченко не было звездной болезни
Лада Сизоненко в фильме «Любовь и голуби»
Лада Сизоненко в фильме «Любовь и голуби»Источник: Legion-Media.ru

Актриса Лада Сизоненко, снимавшаяся вместе с Людмилой Гурченко в фильме «Любовь и голуби», в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала, какой ей запомнилась легендарная актриса на съемочной площадке.

«Я ребенком была. Я понимаю, что она могла бы ко мне как к ребенку относиться, там ути-пути, так мягко. Но на самом деле она очень мягко относилась ко всем на съемочной площадке. Лично у меня сложилось впечатление, что она дружелюбная, веселая, с юмором, все так с хохотом. Она очень хорошо дружила с женщиной-гримером…Они здорово дружили, ходили вместе. У нее не было такого “Я звезда, ко мне не подходи”. <…> На площадке… Такая женщина — легенда, и вдруг она села со мной, начала трогать мои косы и сказала: “Ой, ну надо же, какие косички! Боже мой”. Мне было так приятно, она как мама поправляла косички. От нее какое-то тепло шло, она согревала всех людей. Ну конечно, не всех, там были у нее, наверное, которые получали от нее прям по полной программе. Она могла быть очень колючей. Ну Скорпион (знак зодиака. — “Газета.Ru”), что тут скажешь?» — поделилась Сизоненко.

Актриса в беседе с «Газетой.Ru» подытожила, что коллега запомнилась ей как замечательная женщина, теплая, хорошая, дружелюбная, искрометная и надежная.

Ранее Сизоненко рассказала, как Гурченко повлияла на ее жизнь.