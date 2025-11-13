Суд над Шарлем Гито был скорым, и его приговорили к повешению. Но истинная драма финала — не в физической расправе, а в политическом наследии. Пост президента занимает вице-президент Честер Артур (Ник Офферман), и здесь сериал демонстрирует один из самых сильных поворотов. Изображенный сначала как циничный продукт политической машины, Артур совершает неожиданную трансформацию. Под впечатлением от трагедии и, возможно, от тех идеалов, которые исповедовал Гарфилд, он становится реформатором и воплощает в жизнь некоторые идеи 20-го президента.