Первый сезон мини-сериала «Смерть от молнии» Мэтта Росса стал глотком свежего воздуха в мире затянутых многосерийных проектов. Всего четыре эпизода, которые пролетают на одном дыхании, оставляя после себя смесь эстетического удовольствия и горькой исторической иронии. В статье рассказываем, чем закончился этот сериал и стоит ли ждать продолжения.
Итоги финальной серии 1-го сезона сериала «Смерть от молнии»
«Смерть от молнии» — это не сухая историческая хроника, а напряженная драма о двух полярных судьбах. Сериал исследует, как переплелись жизненные пути Джеймса Гарфилда — скромного человека, не желавшего власти, и Шарля Гито — одержимого неудачника, видевшего в политике смысл жизни.
Финальная серия становится трагическим эпилогом, где судьбы всех героев сталкиваются в точке невозврата. Шарль Гито совершает роковой выстрел в президента Джеймса Гарфилда на вокзале в Вашингтоне. Однако смерть последнего наступает не от самой пули, а от последовавшей за раной инфекции. Врач пытался извлечь пулю нестерильными инструментами, что стало наглядным символом невежества эпохи.
Суд над Шарлем Гито был скорым, и его приговорили к повешению. Но истинная драма финала — не в физической расправе, а в политическом наследии. Пост президента занимает вице-президент Честер Артур (Ник Офферман), и здесь сериал демонстрирует один из самых сильных поворотов. Изображенный сначала как циничный продукт политической машины, Артур совершает неожиданную трансформацию. Под впечатлением от трагедии и, возможно, от тех идеалов, которые исповедовал Гарфилд, он становится реформатором и воплощает в жизнь некоторые идеи 20-го президента.
Как сложилась судьба героев
Сериал Мэтта Росса ценен именно своими многогранными персонажами, чьи судьбы вызывают сложную гамму чувств.
Джеймс Гарфилд
История Гарфилда (Майкл Шеннон) в сериале — это трагедия нереализованного потенциала. Скромный человек, выросший в бедности и мечтавший о тихой жизни на ферме, он стал президентом почти случайно. Его короткое правление, показанное через призму борьбы с политической коррупцией, было прервано пулей сумасшедшего. В его предсмертных муках и вопросе жене: «Как ты думаешь, я останусь в истории?» — заключена вся боль человека, который понимал, что его главные свершения остались впереди. Его смерть стала символом нелепой случайности и медицинской беспечности.
Шарль Гито
Шарль Гито (Мэттью Макфэдиен) — не картонный злодей, а трагическая фигура отчаяния и навязчивой идеи. Искренне верящий в идеалы Гарфилда, он вложил в его кампанию все свои душевные силы, ожидая признания. Не получив желанной должности, он воспринял это как величайшую несправедливость и решил, что если не сможет войти в историю как спаситель, то войдет как убийца. Его казнь стала логичным финалом жизни, построенной на поиске простых решений для сложных душевных терзаний. Судьба Гито вызывает не столько ненависть, сколько глубочайшую жалость.
Будет ли продолжение сериала «Смерть от молнии»
«Смерть от молнии» задумывался и был реализован как мини-сериал с закрытой, полностью завершенной историей. Все четыре эпизода рассказывают целостную арку от скромных надежд до трагического финала и политических последствий. История Джеймса Гарфилда и Шарля Гито рассказана до конца.