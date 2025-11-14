Близкий друг Людмилы Гурченко рассказал, как узнал о ее смерти

«Когда она скончалась, она как раз смотрела фильм [»Легенда«], она пела песню, и в фильме шли люди, которые умерли уже. Ее коллеги шли, и в этот момент мне Сенин [вдовец Гурченко] рассказывал что Марковна говорит: “ой, Сереж, что-то у меня здесь жжет в груди”. Потом, раз видно, вырубило… Все это за четыре минуты произошло. И умерла. Тут же он [Сенин], мне набрал… И все вот так вот, понимаете, это тромб оторвался около сердца. Бедняжка, может, нервничала, переживала этот фильм, видела в нем все и пела. А все те, кто ушел на тот свет, — это были актеры», — поделился Тохтахунов.