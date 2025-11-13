Гвинет Пэлтроу пожаловалась на проблемы с ментальным здоровьем

«Я думаю, что у меня СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности. — Ред.), меня действительно тянет в самых разных направлениях. Я бы с удовольствием постаралась ощущать это не так часто и чувствовать себя более уверенной в себе в течение всего дня», — говорит она.