Экс-избранника Юлии Пересильд заметили в компании другой актрисы

Михаила Тройника после расставания с Юлией Пересильд заметили с Еленой Николаевой
Михаил Тройник, фото: пресс-служба
Михаил Тройник, фото: пресс-служба

Экс-избранника актрисы Юлии Пересильд Михаила Тройника заметили с другой артисткой на юбилее джазмена Алексея Козлова. Об этом пишет kp.ru.

После начала показа фильма «Джазист», посвященного 90-летнему юбиляру, Тройник вышел из кинозала в компании 42-летней Елены Николаевой. Они вместе прошли в гардероб, покинули мероприятие и, по свидетельствам очевидцев, сели в одно такси.

Елена Николаева на премьере фильма «Первый на Олимпе», фото: пресс-служба
Елена Николаева на премьере фильма «Первый на Олимпе», фото: пресс-служба

Известно, что несколько лет назад знаменитости вместе снимались в картине «Ниша».

Юлия Пересильд состояла в отношениях с Михаилом Тройником с 2022 года. В 2023 году в сети появились слухи, что звезда сыграла тайную свадьбу с возлюбленным, однако в ответ актриса посоветовала «не читать до обеда советских газет».

Ранее Елена Николаева показала редкое фото сына-подростка в день его 16-летия.