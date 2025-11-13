Экс-избранника Юлии Пересильд заметили в компании другой актрисы

Экс-избранника актрисы Юлии Пересильд Михаила Тройника заметили с другой артисткой на юбилее джазмена Алексея Козлова. Об этом пишет kp.ru.
После начала показа фильма «Джазист», посвященного 90-летнему юбиляру, Тройник вышел из кинозала в компании 42-летней Елены Николаевой. Они вместе прошли в гардероб, покинули мероприятие и, по свидетельствам очевидцев, сели в одно такси.
Известно, что несколько лет назад знаменитости вместе снимались в картине «Ниша».
Юлия Пересильд состояла в отношениях с Михаилом Тройником с 2022 года. В 2023 году в сети появились слухи, что звезда сыграла тайную свадьбу с возлюбленным, однако в ответ актриса посоветовала «не читать до обеда советских газет».
