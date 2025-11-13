Тарантино впервые за долгое время вышел в свет с женой

Кинематографист женился на Пик в 2018 году. В 2020-м у них родился сын Лео. В 2022 году у пары появилась на свет дочь. Ходил слух, что Тарантино назвал сына в честь его коллеги по многим фильмам Леонардо ДиКаприо. Режиссер опроверг это в шоу Джимми Киммела.