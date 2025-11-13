«Наверное, мне действительно хотелось какого-то внимания, и тогда я пытался понять, что значит быть частью мужской линии нашей семьи. Казалось, что это про сигареты… А сейчас, в 37 лет, я понимаю, что это вообще не об этом. Ты и так принадлежишь к своей семье, все в порядке. Не нужно вписываться ни в зависимости, ни в страдания, ни нести чужой груз, чтобы быть в контакте с собой, с другим человеком и любить его. Но, оказывается, путь к этому пониманию был для меня довольно долгим», — заключил звезда фильма «Дорогая, я больше не перезвоню».