Никита Ефремов в новом интервью откровенно рассказал о своей зависимости. 37-летний актер не скрывает, что раньше употреблял алкоголь и запрещенные вещества.
Звезда сериала «Между нами химия» признался, что долгое время не признавал, что у него есть зависимость, а потом осознал, что путь, по которому он идет, не приносит ему ничего, кроме опустошения. Ефремов столкнулся с отчаянием и перестал бороться, в этот момент он был готов принять помощь, от которой постоянно отказывался.
«Когда я увидел, как это влияет на мою жизнь — на отношения, на все вокруг, — понял, что впереди долгий путь. Ведь первый симптом зависимости — отрицание, и оно принимает самые разные формы. На самом деле это изменение оказалось очень непростым: полностью меняется круг друзей, приходится переосмысливать всю свою жизнь. И тогда впервые видишь, что суть не в алкоголе и не в наркотиках, а в том, что есть некая внутренняя травма, которую ты все время пытаешься заглушить. А потом тебе предлагают посмотреть ей в глаза — и это, пожалуй, страшнее самого отказа от веществ», — признался актер в шоу Dreamcas в VK Видео.
Ефремов предполагает, что проблемы с зависимостью могли возникнуть еще и потому, что они были у его деда Олега Ефремова и отца Михаила Ефремова. Артист решил сепарироваться от них и выполнить свою миссию — чтобы все эти проблемы, связанные с зависимостью, на нем и закончились.
«Мне кажется, чтобы произошел момент сепарации, нужно сначала признать: тогда я не был самостоятельной творческой единицей. Изначально с этим действительно были проблемы, и, по большому счету, процесс сепарации происходит прямо сейчас. Первые шаги я сделал, когда в конце 2021 года ушел из “Современника” — стало как-то легче. Возможно, это связано и с тем самым родовым гнездом. Думаю, тут есть и другая история — ведь и дед выпивал, и отец выпивал… В какой-то момент я подумал, что, наверное, это моя миссия — чтобы на мне это все, было бы здорово, закончилось», — добавил Ефремов.
Также он рассказал, что испытывает тревогу, когда у него возникает желание покурить. Актер признался, что от этого недуга страдали родственники как со стороны отца, так и со стороны матери Аси Воробьевой. Сейчас при возникновении такого желания он понимает, что его внутренний ребенок в тревоге. Это говорит артисту от том, что ему нужно проработать свои эмоции.
Ефремов признался еще в том, что в детстве ему не хватало внимания папы, поэтому он стремился ему подражать.
«Наверное, мне действительно хотелось какого-то внимания, и тогда я пытался понять, что значит быть частью мужской линии нашей семьи. Казалось, что это про сигареты… А сейчас, в 37 лет, я понимаю, что это вообще не об этом. Ты и так принадлежишь к своей семье, все в порядке. Не нужно вписываться ни в зависимости, ни в страдания, ни нести чужой груз, чтобы быть в контакте с собой, с другим человеком и любить его. Но, оказывается, путь к этому пониманию был для меня довольно долгим», — заключил звезда фильма «Дорогая, я больше не перезвоню».
