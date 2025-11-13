Яну Троянову просят приговорить к девяти годам колонии

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Представитель гособвинения просит заочно приговорить актрису Яну Троянову (признана иноагентом, внесена в реестр экстремистов и террористов), обвиняемую в публичных призывах к терроризму, возбуждении ненависти и вражды, унижении человеческого достоинства людей по признаку национальности и в уклонении от обязанностей иноагента, к девяти годам колонии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала 2-го Западного окружного военного суда.
«Прошу признать Троянову виновной и заочно назначить ей наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 250 тыс. рублей, а также запретить администрировать сайты в сети Интернет на пять лет», — сказала прокурор Светлана Тарасова.
Установлено, что в июне 2024 года Троянова, находясь за пределами России, в интервью для одного из каналов сделала публичное заявление с высказываниями, выражающими и формирующими враждебно-ненавистническое отношение к русским.
Впоследствии интервью было размещено на видеохостинге в публичном доступе. Кроме того, с апреля по сентябрь 2025 года Троянова, зная, что дважды в течение одного года привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, не предоставила отчеты о своей деятельности за 1-й квартал 2025 года, за 1-е полугодие 2025 года и 2-й квартал 2025 года.
Троянова заочно арестована и объявлена в международный розыск. Минюст РФ включил Троянову в реестр иноагентов в ноябре 2023 года, позже она пыталась оспорить это решение через суд, но ей было отказано. 9 июля Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов.
Троянова — актриса театра и кино. Известна по фильмам «Страна Оз», «Кококо» и сериалу «Ольга». Проживает во Франции.