Яну Троянову просят приговорить к девяти годам колонии

Впоследствии интервью было размещено на видеохостинге в публичном доступе. Кроме того, с апреля по сентябрь 2025 года Троянова, зная, что дважды в течение одного года привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, не предоставила отчеты о своей деятельности за 1-й квартал 2025 года, за 1-е полугодие 2025 года и 2-й квартал 2025 года.