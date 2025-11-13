В фильме «Хищник: Планета смерти» Эль Фаннинг сыграла синтетика по имени Тиа, у которой отсутствует нижняя половина тела. Актриса рассказала в интервью изданию Entertainment Weekly о своих необычных физиологических способностях, которые пригодились во время съемок и позволили избежать использования компьютерной графики.
Например, Эль Фаннинг умеет выгибать локти в обратную сторону. Гипермобильность суставов несколько раз пригождалась актрисе во время съемок.
Димитриус Коломатанги, сыгравший молодого Хищника, признался, что этот необычный талант партнерши по фильму его напугал.
«Когда она сделала свой “двухсуставной” трюк, я смотрел на нее и думал: “Стоп, что, черт возьми, только что произошло? Она что, руки сломала?”».
У Фаннинг есть еще одно необычное умение.
«Я могу очень долго держать глаза открытыми, не моргая», — поделилась актриса.
Этот талант пригодился в сцене, где ее персонаж-робот должен был отключиться. По словам актрисы, графика в этом эпизоде не использовалась. Исполнительница просто долго не закрывала глаза.
