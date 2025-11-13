Ирина Пегова опубликовала фото с новым возлюбленным

Актриса Ирина Пегова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото со своим возлюбленным. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Звезда отдыхает с коллегой Сергеем Мариным в Дубае. Артистка рассказала подписчикам, что избранник приобщил ее к своему спортивному хобби.
«Гольф — это зараза. А ночной гольф — это так удобно», — отметила она.
Пегова недавно рассекретила роман с Мариным. Пара в июне 2025 года появилась вместе на фестивале «Пилот», не скрываясь от журналистов. Актриса признавалась поклонникам, что в личной жизни у нее все отлично складывается, и она счастлива.
Ранее Ирина Пегова снялась в купальнике в Дубае.