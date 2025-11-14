Ричмонд
Известная актриса раскрыла многомиллионную стоимость подтяжки лица

Актриса Кэти Гриффин заявила, что потратила на подтяжку лица 18 миллионов рублей
Кэти Гриффин
Кэти ГриффинИсточник: Legion-Media.ru

Американская комедиантка и актриса Кэти Гриффин раскрыла многомиллионную стоимость пластической операции. На данную тему она высказалась в рамках подкаста Dear Media The Good Guys для Apple.

65-летняя знаменитость отметила, что недавно в третий раз сделала подтяжку лица. Указанная процедура обошлась ей в 218 тысяч долларов (примерно 18 миллионов рублей).

При этом, по словам юмористки, у нее нет проблем с восприятием собственной внешности или чрезмерной обеспокоенности по данному поводу. «Никто никогда не ходил на концерты Кэти Гриффин, чтобы увидеть ее прекрасное молодое лицо. Вы приходите послушать мои шутки, а это именно то, чего я хочу», — заявила она.

Ранее внешность Кэти Гриффин после подтяжки лица напугала общественность.