Известная актриса раскрыла многомиллионную стоимость подтяжки лица

При этом, по словам юмористки, у нее нет проблем с восприятием собственной внешности или чрезмерной обеспокоенности по данному поводу. «Никто никогда не ходил на концерты Кэти Гриффин, чтобы увидеть ее прекрасное молодое лицо. Вы приходите послушать мои шутки, а это именно то, чего я хочу», — заявила она.