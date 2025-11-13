Режиссер Гинзбург рассказал о работе над историческим сериалом «Государь»

Режиссер Сергей Гинзбург рассказал о работе над историческим сериалом «Государь», посвященным жизни Петра I. Поиск актеров и передача характера императора оказались непростыми задачами. Об этом пишет mk.ru.
«Поиск актера — это всегда очень тяжело. Мы пытались искать по какому-то внешнему сходству, по каким-то внутренним возможностям. Но это, действительно, очень тяжелая и крайне ответственная для актера роль», — отметил Гинзбург.
В ленте Петр представлен во всех возрастах, и все они сыграны Константином Плотниковым. Режиссер подчеркнул, что главная задача актера — передать чувство ответственности, которое лежало на императоре.
«Представьте просто, как мы можем понять, что такое царь, как мы можем понять, что такое ответственность, которую на тебя возложил Господь за целый народ?!» — сказал режиссер.
По его словам, работать с таким актерским ансамблем было настоящим творческим открытием. Каждый из актеров проекта достоин отдельного рассказа.
