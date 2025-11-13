Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Король сцены»: звезда сериала «Не родись красивой» высказалась о смерти Симонова

Актриса Юлия Рутберг: Симонов был королем сцены нашего поколения
Владимир Симонов
Владимир СимоновИсточник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Не родись красивой», актриса театра и кино Юлия Рутберг высказалась о смерти своего коллеги Владимира Симонова. Народный артист России, чьи работы знало и любило не одно поколение зрителей, скончался в возрасте 68 лет, передает Super.

«Король сцены нашего поколения. Украшал своим пребыванием и расцвечивал кино, сериал или спектакль. Это был мыслитель, художник и умнейший человек. Вдохновенный, любящий, прекрасный, красивый, могучий», — приводит сайт слова Рутберг.

По данным Super, актриса произнесла речь во время церемонии прощания с Симоновым в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Также на церемонии присутствовали актеры Виктор Добронравов и Александр Яцко, однако они не стали высказываться публично.

12 ноября в Москве состоялась церемония прощания с Владимиром Симоновым. Проводить актера в последний путь пришли семья и коллеги. По данным СМИ, артист скончался после хронического заболевания.