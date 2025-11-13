Ричмонд
Умерший от рака Чедвик Боузман получит звезду на голливудской «Аллее славы»

Актер ушел из жизни в 2020 году
Чедвик Боузман
Чедвик БоузманИсточник: Legion-Media.ru

Актер Чедвик Боузман, скончавшийся от осложнений, связанных с раком толстой кишки, в 2020 году, будет удостоен звезды на голливудской «Аллее славы». Церемония награждения запланирована на 20 ноября, пишет People.

«Голливудская торговая палата гордится возможностью увековечить память Боузмана, чье актерское мастерство и влияние продолжают вдохновлять зрителей по всему миру», — заявила представитель Аллеи славы.

В памятном мероприятии примут участие режиссер Райан Куглер, работавший с Боузманом над фильмом «Черная пантера», и актриса Виола Дэвис, его партнерша по ленте «Ма Рейни». Награду от имени покойного мужа примет его супруга Симона Ледвард-Боузман.