Свидетель обвинил уехавшую из РФ актрису Троянову в призыве убивать русских детей

Актриса Яна Троянова (физическое лицо, признанное иноагентом, внесенное в список террористов и экстремистов) заявила в интервью украинскому блогеру, что русских детей нужно убивать. Об этом сообщил свидетель во 2-м Западном окружном военном суде.