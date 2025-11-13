Свидетель обвинил уехавшую из РФ актрису Троянову в призыве убивать русских детей

Актриса Яна Троянова (физическое лицо, признанное иноагентом, внесенное в список террористов и экстремистов) заявила в интервью украинскому блогеру, что русских детей нужно убивать. Об этом сообщил свидетель во 2-м Западном окружном военном суде.
«Она сказала, что русских надо убивать и даже детей… что русские все пьяницы», — пояснил свидетель в зале суда.
В четверг суд начал рассмотрение дела по существу. Прокурор огласила обвинительное заключение, после чего начался допрос свидетелей. Первым допросили столяра, который увидел интервью Трояновой украинскому блогеру.
Сейчас реальное место нахождения актрисы неизвестно. До этого сообщалось, что она покинула территорию РФ и якобы проживает во Франции.
Ранее Яну Троянову объявили в международный розыск после окончания расследования.