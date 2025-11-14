Молодая возлюбленная Венсана Касселя показала себя топлес

Молодая возлюбленная актера Венсана Касселя снялась топлес. Модель Нара Баптиста позировала под душем и опубликовала откровенные фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Скоро вернусь», — отметила она.
Знаменитость рассказала подписчикам, что находится в штате Баия в Бразилии.
7 января 2025 года избранница артиста родила от него сына Каэтано. Для Баптисты мальчик стал первым ребенком, а для актера — четвертым.
Слухи об отношениях пары появились еще в 2023 году. В сети раскритиковали Касселя за роман с девушкой, которая на 30 лет его моложе, однако влюбленные не реагировали на хейт. Поклонники предполагали, что чувства актера скоро пройдут и он расстанется с Баптистой, однако этого не произошло. Пара периодически публикует в соцсетях романтические фото и выходит вместе в свет. Недавно они посетили показ новой коллекции бренда Schiaparelli в рамках Недели моды.
