Асмус рассказала о совместных съемках с Наталией Орейро: «Мы все тряслись»

Актриса также рассказала, чем ее удивила коллега из Уругвая
Кадр из фильма «Письмо Деду Морозу»
Кристина Асмус снялась в одном фильме с мировой звездой Наталией Орейро — они вместе появятся в новогодней семейной картине «Письмо Деду Морозу». Накануне состоялась пресс-конференция с участием исполнителей главных ролей.

По видеосвязи с коллегами и журналистами пообщалась и сама Орейро. Асмус призналась, что рада вновь слышать звезду «Дикого ангела» и рассказала о совместной работе с ней.

Актриса отметила, что все очень волновались перед приездом Орейро на площадку. По словам звезды «Райцентра», им запретили общаться с мировой звездой.

Кадр из фильма «Письмо Деду Морозу»
«Нас пугали. Не подходить, не разговаривать, дистанцироваться, убрать телефоны, ни в коем случае не фотографировать. Первая смена, мы уже снимали месяца два, у нас уже своя атмосфера, своя тусовка, и тут подъезжает в середине смены несколько внедорожников. Мы понимаем, что она едет. Мы уже все трясемся, не собираемся даже дышать в ту сторону. И вдруг останавливаются машины, и из одной машины выбегает Наталия — абсолютно позитивная, светлая, очень быстро говорящая, ко всей съемочной группе подлетела, каждого обняла, представилась. Максимально комфортный, позитивный, дружелюбный человек. Невероятно красивая женщина и суперпрофессионал. Одно удовольствие было работать вместе», — высказалась звезда.

Также она вспомнила, как Орейро вела себя на съемочной площадке. Асмус отметила, что некоторые съемки проходили на улице в сильный мороз. После того, как одна из сцен с участием мировой звезды была отснята, режиссер попросил ее пойти погреться в вагончик. Однако Орейро отказалась.

Кадр из фильма «Письмо Деду Морозу»
«Я ценю актеров не только за то, как они работают в кадре, но и за то, как они работают за кадром. Наталия сказала, что не может оставить партнеров и предложила подыгрывать за кадром. Она не ушла в машину греться, пить чай, она оставалась за кадром все время, пока нас снимали. Ее не было видно, у нее был дублер, но она все равно оставалась. Так было с каждой сценой. Ей говорят: “Иди домой”. А она отвечала, что не может бросить свою команду. Наталия — настоящий суперпрофессионал и очень крутая девчонка», — рассказала Асмус.

Она также отметила, что Орейро — очень искренний и чистый человек с невероятной энергией. Кроме того, Асмус назвала ее «нашим абсолютным культурным кодом».

Кадр из фильма «Письмо Деду Морозу»
«Мы счастливы, Наталия, что вы украсили наше кино. Мы так по вам соскучились, и мы были счастливы делить с вами одну съемочную площадку. В нашей стране вы символ того времени и символ нашего кино. Мы вам так рады. Вы такая прекрасная!» — обратилась Асмус к своей коллеге.

В фильме «Письмо Деду Морозу» Наталия Орейро сыграла саму себя. По сюжету, юрист Петр (Антон Филипенко) в детстве мечтал встретиться со своим кумиром из «Дикого ангела» и жениться на ней. Он даже обратился с этой просьбой к Деду Морозу.

Наталья Орейро и Антон Филипенко на съемках фильма «Письмо Деду Морозу»
Спустя годы его дети нашли то самое письмо и решили исполнить детскую мечту отца. Они отправили послание в волшебную новогоднюю почту, после чего Петр наконец-то встретился с Орейро.

Фильм «Письмо Деду Морозу» выходит в прокат 27 ноября.