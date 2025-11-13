«Я ценю актеров не только за то, как они работают в кадре, но и за то, как они работают за кадром. Наталия сказала, что не может оставить партнеров и предложила подыгрывать за кадром. Она не ушла в машину греться, пить чай, она оставалась за кадром все время, пока нас снимали. Ее не было видно, у нее был дублер, но она все равно оставалась. Так было с каждой сценой. Ей говорят: “Иди домой”. А она отвечала, что не может бросить свою команду. Наталия — настоящий суперпрофессионал и очень крутая девчонка», — рассказала Асмус.