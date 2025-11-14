Ричмонд
56-летняя Дженнифер Энистон приняла участие в откровенной съемке для журнала

Актриса снялась в откровенном образе для глянца

Американская актриса Дженнифер Энистон приняла участие в откровенной съемке для журнала Elle. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) модного издания. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Дженнифер Энистон, фото: соцсети
Дженнифер Энистон, фото: соцсети

56-летняя звезда телесериала «Друзья» предстала перед камерой в сером трикотажном лонгсливе и трусах люксового бренда Miu Miu, которые она немного приспустила. На размещенном кадре видно, что нижнее белье украшено стразами.

Кроме того, журнал опубликовал снимок знаменитости в черном слитном купальнике, который был оформлен подчеркивающим грудь глубоким V-образным декольте. При этом стилисты дополнили образ очками-авиаторами в тонкой золотистой оправе.

Дженнифер Энистон, фото: соцсети
Дженнифер Энистон, фото: соцсети

В октябре косметолог Джоанна Чех раскрыла секрет привлекательности Дженнифер Энистон на красных дорожках. По словам эксперта, актриса готовится к светским мероприятиям в течение шести недель.