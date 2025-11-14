Ричмонд
60-летняя Элизабет Херли поделилась фото в откровенном бикини

Актриса показала фото в купальнике в личном блоге
Элизабет Херли / фото: соцсети
Элизабет Херли / фото: соцсети

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли поделилась с фанатами фото в откровенном бикини и вызвала ажиотаж в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

60-летняя знаменитость продемонстрировала на камеру фигуру в ярко-красном раздельном купальнике, который состоял из частично оголяющего грудь бюстгальтера и плавок с золотистыми цепями на талии. Кроме того, она позировала в удлиненном кардигане того же цвета, распустив при этом волосы.

Поклонники восхитились эффектными снимками звезды «Остина Пауэрса» и принялись обсуждать ее моложавую внешность в комментариях под постом. «Как этой прекрасной женщине может быть 60?», «Потрясающая. Совершенная», «Какое шикарное тело в таком возрасте», «Вечная красота», «Сногсшибательная женщина», — высказывались они.

Ранее Элизабет Херли раскрыла секрет идеальных откровенных фото.