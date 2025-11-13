Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ирина Шейк в прозрачном бюстгальтере прогулялась по лесу

Российская супермодель в откровенном виде прогулялась по лесу
Ирина Шейк / фото: соцсети
Ирина Шейк / фото: соцсети

Российская супермодель и актриса Ирина Шейк в откровенном виде прогулялась по лесу. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) стилиста Тони Ирвина. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

39-летняя манекенщица позировала перед камерой на фоне травы и ели. На ней были надеты колготки, мини-юбка с высокой талией и укороченный свитер, из-под которого виднелся прозрачный бюстгальтер с кружевами. Кроме того, знаменитость повязала на талию кофту и распустила волосы.

Ранее Ирина Шейк выложила фото в комбинации с глубоким декольте.