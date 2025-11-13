Ричмонд
Сын Игоря Верника опубликовал фото с матерью

Актер Григорий Верник снялся со своей матерью

Сын народного артиста РФ Игоря Верника показал свою мать. Актер Григорий Верник снялся с родительницей, положив ей голову на плечо. Он поделился редким семейным фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Григорий Верник с матерью / фото: соцсети
Молодой артист отметил, что снимок сделала его возлюбленная — звезда шоу «Мир! Дружба! Жвачка!» Полина Гухман.

Игорь Верник развелся с матерью сына в 2009 году. Артист рассказывал в интервью, что далеко не сразу, но им удалось наладить отношения. В 2010 году журналистка Мария Верник вновь вышла замуж и во второй раз стала матерью, родив дочь Веронику.

Первенец экс-супругов в 2021 году окончил Школу-студию МХАТ с красным дипломом и тогда же получил работу. Верника-младшего взяли в труппу Московского драматического театра на Малой Бронной, художественным руководителем которого является Константин Богомолов.

Григорий отмечал, что отец никогда «за него не просил», а только помогал профессиональными советами. По словам актера, знаменитая фамилия накладывает на него дополнительную ответственность, с которой он старается справляться.

Ранее Григорий Верник показал кадры из отпуска с 19-летней возлюбленной на Мальдивах.