Сын Игоря Верника опубликовал фото с матерью

Игорь Верник развелся с матерью сына в 2009 году. Артист рассказывал в интервью, что далеко не сразу, но им удалось наладить отношения. В 2010 году журналистка Мария Верник вновь вышла замуж и во второй раз стала матерью, родив дочь Веронику.