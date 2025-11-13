Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда сериала «Ландыши» похвасталась покупкой квартиры в Москве

Звезда сериала «Ландыши» Ника Здорик сообщила, что купила квартиру в Москве

Звезда сериала «Ландыши» Ника Здорик похвасталась покупкой квартиры в Москве. Актриса призналась в соцсетях, что для нее это многое значит. По словам знаменитости, она семь лет мечтала о собственном жилье.

Ника Здорик / фото: соцсети
Ника Здорик / фото: соцсети

«Я купила свою первую квартиру в Москве. Нет. Вы не поняли. Сама! В 24 года! Свою! Квартиру! В Москве! Нет, это не просто покупка. Это 7 лет скитаний по съемным квартирам. Это 7 лет страхов. Слез. Переездов. И вот. Я сделала это. Впереди ремонт и самая счастливая жизнь», — поделилась артистка.

Актриса выросла в Обнинске в многодетной семье. Здорик отмечала в интервью, что, живя в Москве, очень скучает по родным и в свободное время старается приезжать к ним в гости. Артистка в 2023 году окончила театральный институт имени Бориса Щyкинa, многим зрителям она также известна по роли Александры в четвертой части «Γaрдемaринoв».

Ранее звезда «Ландышей» показала фото своей матери в бикини.