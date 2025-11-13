Звезда сериала «Ландыши» похвасталась покупкой квартиры в Москве

Звезда сериала «Ландыши» Ника Здорик похвасталась покупкой квартиры в Москве. Актриса призналась в соцсетях, что для нее это многое значит. По словам знаменитости, она семь лет мечтала о собственном жилье.
«Я купила свою первую квартиру в Москве. Нет. Вы не поняли. Сама! В 24 года! Свою! Квартиру! В Москве! Нет, это не просто покупка. Это 7 лет скитаний по съемным квартирам. Это 7 лет страхов. Слез. Переездов. И вот. Я сделала это. Впереди ремонт и самая счастливая жизнь», — поделилась артистка.
Актриса выросла в Обнинске в многодетной семье. Здорик отмечала в интервью, что, живя в Москве, очень скучает по родным и в свободное время старается приезжать к ним в гости. Артистка в 2023 году окончила театральный институт имени Бориса Щyкинa, многим зрителям она также известна по роли Александры в четвертой части «Γaрдемaринoв».
