Ричмонд
Модель показала фигуру в кружевных колготках
52-летняя Хайди Клум снялась в кружевных колготках без белья

Модель Хайди Клум показала фигуру в кружевных колготках. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

52-летняя знаменитость позировала в черном кожаном плаще и сером жакете. Модель также показала фигуру в бюстгальтере и кружевных колготках без белья.

На прошлой неделе звезда посетила премьеру шоу Blinded By Delight, которая прошла в Берлине. Супермодель предстала перед фотографами в черное мини-платье с объемными рукавами и глубоким декольте. Манекенщица также надела колготки, кольцо с бриллиантом и туфли на каблуках. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с темными тенями и нюдовым блеском.

Ранее Хайди Клум показала фигуру в мини-платье с глубоким декольте.