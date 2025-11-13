63-летняя Деми Мур вышла на публику в «голом» платье

Актриса Деми Мур посетила премьеру второго сезона сериала «Лэндмен» в Нью-Йорке. Об этом сообщает Vogue.
63-летняя знаменитость вышла на публику в «голом» платье из кружева с глубоким декольте. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали макияж с угольно-черными стрелками.
Недавно артистка стала героиней нового выпуска журнала Glamour. На обложке актриса предстала в черном каркасном платье, под которое надела белье. Артистка добавила к образу массивные серьги с бриллиантами и туфли на высокой платформе. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с бежевыми сияющими тенями и розовой помадой. Артистку назвали одной из «Женщин года» журнала. Автором съемки выступил фотограф Томас Уайтсайд.
Ранее Деми Мур показала фигуру в «голом» платье без бюстгальтера.