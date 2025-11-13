Актер Мамаев признался, что Гурченко научила его быть фотогеничным в кадре

«Гурченко взяла надо мной шефство и в тайне от режиссера Светланы Сергеевны Дружининой время от времени подсказывала какие-то вещи. Например, она посоветовала стараться быть к камере левой щекой, которая казалась ей у меня более фотогеничной… Вспоминая это, улыбаюсь, зная, как сама она умела забыть о камере, о гриме, о фотогеничности, когда надо было показать нутро… Но когда есть возможность выбрать место у камеры, рефлекторно встаю левой щекой к объективу!» — рассказал Мамаев.