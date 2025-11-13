«Бар “Один звонок”» рассказывает мистическом заведении, посетители которого могут связаться с умершими. Плата за звонок одна: игра в русскую рулетку. Следователь Андрей Морозов, занимающийся поисками пропавшего пасынка, узнает о загадочном баре, понимает, что его Витя там застрял, и начинает расследование. В сериале также снялись Оксана Акиньшина, Александр Ильин-мл., Кай Гетц, Серафима Гощанская и другие.