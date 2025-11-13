Данила Козловский, сыгравший в сериале «Бар “Один звонок”» эксцентричного бармена Женю, рассказал о том, как создавался один из самых важных проектов последнего времени с его участием. Актер поделился историями о съемках в документальной ленте «Бар “Один звонок”. Фильм о фильме».
Роль предшественника Жени исполняет Леонид Ярмольник. Козловский признался, что до последней минуты боялся позвонить уважаемому актеру. А когда все-таки решился, у него было всего три минуты.
Во время звонка актер кратко пересказал сценарий, изложив все, на его взгляд, важное и необходимое. В итоге Ярмольник снялся в сериале в роли демонического бармена.
«Мне кажется, у него самая главная роль, потому что он хранитель этого бара, но непонятно — человек ли, какая-то инфернальная сила или дьявол в человеческом обличье», — заметил Козловский.
Сам Ярмольник отмечает, что зацепил его не столько сценарий, сколько звонок будущего партнера по съемкам: «Сегодня много хороших артистов, но они как-то все похожи друг на дружку, как-то все одинаково играют. А Данька по-другому!».
Козловский также рассказал, что найти подходящий бар было сложно: «Мы объездили все бары Москвы и Санкт-Петербурга и поняли, что надо строить свой».
«У нас был бар с одной стойкой и стулом — и пустые стены, как в “Сталкере”. А дальше этот бар переживал разные эпохи — эпоху Возрождения, барокко, классицизм, модерн, поздний модерн, соцреализм», — поделился актер.
«Бар “Один звонок”» рассказывает мистическом заведении, посетители которого могут связаться с умершими. Плата за звонок одна: игра в русскую рулетку. Следователь Андрей Морозов, занимающийся поисками пропавшего пасынка, узнает о загадочном баре, понимает, что его Витя там застрял, и начинает расследование. В сериале также снялись Оксана Акиньшина, Александр Ильин-мл., Кай Гетц, Серафима Гощанская и другие.
Фильм о создании сериала «Бар “Один звонок”» выйдет 14 ноября на онлайн-платформе Kion.