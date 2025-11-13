Главная героиня — выпускница юрфака Есения (Паулина Андреева) — мечтала работать с загадочным следователем Родионом Меглиным. Он мастерски раскрывал дела о серийных убийцах, но при этом никто не знал, в чем заключается секрет его способа расследования. Став его стажером, Есения постепенно узнала мрачную правду о прошлом наставника и поняла, что цена познания его «метода» может оказаться слишком высокой.