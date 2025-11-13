Главная героиня — выпускница юрфака Есения (Паулина Андреева) — мечтала работать с загадочным следователем Родионом Меглиным. Он мастерски раскрывал дела о серийных убийцах, но при этом никто не знал, в чем заключается секрет его способа расследования. Став его стажером, Есения постепенно узнала мрачную правду о прошлом наставника и поняла, что цена познания его «метода» может оказаться слишком высокой.
Премьера детективно-психологического триллера «Метод» с Константином Хабенским в главной роли состоялась в 2015 году на Первом канале. В проекте также снялись Александр Петров, Виталий Кищенко, Евгения Симонова и Сергей Гармаш. «Метод» получил множество наград и признание зрителей за атмосферу, напряженный сюжет и сильную актерскую игру.
На сегодняшний день вышло два сезона, а третий — вновь под руководством режиссера Юрия Быкова — стартует 20 ноября 2025 года.
Но не только герои и интрига привлекают внимание зрителей. Важную роль в создании мрачной, тревожной атмосферы играют локации, где снимался сериал. О самых интересных местах съемок всех трех сезонов рассказываем ниже.
В каких локациях снимали 1-й сезон сериала «Метод»
Первый сезон «Метода» в основном снимали в Нижнем Новгороде и окрестностях. Съемки длились примерно с июля по декабрь 2014 года. Режиссерская команда сознательно искала графичные, индустриальные городские виды, которые помогли бы создать мрачную, тревожную атмосферу сериала.
Основные локации:
Мукомольный завод. Бывший мукомольный комплекс и заметный элеватор на Черниговской улице использовали для съемок экстерьеров и интерьеров жилища Родиона Меглина — именно там поставили многие атмосферные сцены с фасадами, дворами и промышленными видами на реку.
Чкаловская лестница. В сериале выступала как часть городской панорамы для сцен прогулок героев, кадров с видом на реку.
Нижегородский кремль и Большая Покровская улица. Съемочная группа использовала их для дальних планов, сцен на улице, фоновых городских кадров.
Менее туристические районы города и промзоны (дворы, улицы спальных районов, индустриальные участки). Здесь снимали сцены расследований и места преступлений.
Также частично съемки проходили на улицах Москвы. В частности, на кадрах можно увидеть Шелепихинский мост, смотровую площадку РАН, Чайный дом на Мясницкой улице, Большую Филевскую улицу и др.
В каких локациях снимали 2-й сезон сериала «Метод»
Второй сезон «Метода» снимали в Москве, Подмосковье и Нижнем Новгороде. Режиссер Александр Войтинский, сменивший Юрия Быкова, сохранил мрачную эстетику и географию сериала, но добавил более масштабные городские пространства и новые визуальные акценты.
Как и в первом сезоне, важную роль сыграл Нижний Новгород. Здесь вновь использовали здание бывшего мукомольного завода XIX века возле метромоста — именно оно по-прежнему служило домом и рабочим пространством Родиону Меглину. Индустриальный пейзаж, старинные кирпичные корпуса и панорама на реку создавали атмосферу изоляции и внутреннего надлома героя.
Часть сцен второго сезона снимали в Москве и Московской области. Одной из наиболее узнаваемых локаций стала усадьба Середниково — исторический комплекс в Солнечногорском районе Московской области, где по сюжету сериала располагалась психиатрическая клиника. Классическая архитектура и уединенные аллеи усадьбы идеально вписались в логику проекта.
Где снимали 3-й сезон сериала «Метод»
В третьем сезоне кресло режиссера вновь занял Юрий Быков. Он вернулся к мрачной визуальной эстетике первых сезонов, но добавил больше пространства, фактуры и разнообразия локаций. При этом реальные города в сериале не называются.
Основные места съемок:
Санкт-Петербург. Главная съемочная площадка третьего сезона. Здесь находилась база оперативной группы Меглина. Штаб-квартира команды социопатов разместилась в историческом особняке барона Штиглица. Интерьеры с дубовыми панелями, высокими потолками и старинным роялем задали визуальный тон всему сезону.
Москва. Несколько эпизодов снимали в промышленных районах столицы и старых кварталах. Грубые бетонные фасады и узкие дворы подчеркивают урбанистическую мрачность сериала и внутреннюю изоляцию персонажей.
Выборг. Средневековые улочки, гранитная набережная и северная архитектура города идеально подошли для съемок тревожных сцен.
Ярославль. Здесь снимали эпизоды, требующие более камерной и депрессивной атмосферы. Старые дворы, пустующие здания и полуразрушенные дома помогли усилить ощущение безысходности, которое сопровождает героев.
Интересные факты о съемках сериала «Метод»
Этот сериал отличают не только напряженный сюжет и глубокая психологическая проработка персонажей, но и множество любопытных деталей, связанных с производством. Вот несколько фактов, которые делают историю создания проекта еще интереснее:
Сценаристы черпали вдохновение из архивных материалов и реальных дел советских маньяков 1970—1980-х годов. Чтобы добиться максимальной достоверности, сценарист Дмитрий Иванов изучал уголовные дела и протоколы допросов. Многие сюжетные линии стали художественным осмыслением реальных преступлений.
Константин Хабенский лично обсуждал с авторами сценария облик Родиона Меглина. По его просьбе грим сократили до минимума. Актер хотел, чтобы усталость и изможденность героя выглядели естественно. Для роли Хабенский отрастил бороду и настоял на том, чтобы Меглин всегда появлялся в кепке и плаще.
В съемках сцены, где находят тело девочки, изначально участвовал пятилетний ребенок. Однако малышка быстро устала, и на замену срочно пригласили школьницу, которую заметили на школьной линейке, посвященной Дню знаний.
Внимательные к деталям зрители заметили, что некоторые сцены, заявленные как московские, на деле снимались в Нижнем Новгороде. Более того, ближе к восьмой серии создатели сами запутались в географии — по сюжету герои уже действуют в Нижнем Новгороде, но в диалогах упоминается Великий Новгород. Этот ляп стал одной из самых обсуждаемых деталей среди поклонников сериала.