Где снимали сериал «Метод»: ключевые локации 1-го, 2-го и 3-го сезонов

«Метод» — детективно-психологический триллер с Константином Хабенским в главной роли. Рассказываем, где снимали каждый из трех сезонов этого сериала, и делимся интересными фактами о съемках
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Метод
Кадр из сериала «Метод»

Главная героиня — выпускница юрфака Есения (Паулина Андреева) — мечтала работать с загадочным следователем Родионом Меглиным. Он мастерски раскрывал дела о серийных убийцах, но при этом никто не знал, в чем заключается секрет его способа расследования. Став его стажером, Есения постепенно узнала мрачную правду о прошлом наставника и поняла, что цена познания его «метода» может оказаться слишком высокой.

Премьера детективно-психологического триллера «Метод» с Константином Хабенским в главной роли состоялась в 2015 году на Первом канале. В проекте также снялись Александр Петров, Виталий Кищенко, Евгения Симонова и Сергей Гармаш. «Метод» получил множество наград и признание зрителей за атмосферу, напряженный сюжет и сильную актерскую игру.

На сегодняшний день вышло два сезона, а третий — вновь под руководством режиссера Юрия Быковастартует 20 ноября 2025 года. 

Но не только герои и интрига привлекают внимание зрителей. Важную роль в создании мрачной, тревожной атмосферы играют локации, где снимался сериал. О самых интересных местах съемок всех трех сезонов рассказываем ниже.

В каких локациях снимали 1-й сезон сериала «Метод»

Первый сезон «Метода» в основном снимали в Нижнем Новгороде и окрестностях. Съемки длились примерно с июля по декабрь 2014 года. Режиссерская команда сознательно искала графичные, индустриальные городские виды, которые помогли бы создать мрачную, тревожную атмосферу сериала.

Кадр из сериала Метод
Кадр из сериала «Метод»

Основные локации: 

  • Мукомольный завод. Бывший мукомольный комплекс и заметный элеватор на Черниговской улице использовали для съемок экстерьеров и интерьеров жилища Родиона Меглина — именно там поставили многие атмосферные сцены с фасадами, дворами и промышленными видами на реку. 

  • Чкаловская лестница. В сериале выступала как часть городской панорамы для сцен прогулок героев, кадров с видом на реку. 

  • Нижегородский кремль и Большая Покровская улица. Съемочная группа использовала их для дальних планов, сцен на улице, фоновых городских кадров.

  • Менее туристические районы города и промзоны (дворы, улицы спальных районов, индустриальные участки). Здесь снимали сцены расследований и места преступлений.

Также частично съемки проходили на улицах Москвы. В частности, на кадрах можно увидеть Шелепихинский мост, смотровую площадку РАН, Чайный дом на Мясницкой улице, Большую Филевскую улицу и др. 

В каких локациях снимали 2-й сезон сериала «Метод»

Кадр из сериала Метод
Кадр из сериала «Метод»

Второй сезон «Метода» снимали в Москве, Подмосковье и Нижнем Новгороде. Режиссер Александр Войтинский, сменивший Юрия Быкова, сохранил мрачную эстетику и географию сериала, но добавил более масштабные городские пространства и новые визуальные акценты.

Как и в первом сезоне, важную роль сыграл Нижний Новгород. Здесь вновь использовали здание бывшего мукомольного завода XIX века возле метромоста — именно оно по-прежнему служило домом и рабочим пространством Родиону Меглину. Индустриальный пейзаж, старинные кирпичные корпуса и панорама на реку создавали атмосферу изоляции и внутреннего надлома героя.

Кадр из сериала Метод
Кадр из сериала «Метод»

Часть сцен второго сезона снимали в Москве и Московской области. Одной из наиболее узнаваемых локаций стала усадьба Середниково — исторический комплекс в Солнечногорском районе Московской области, где по сюжету сериала располагалась психиатрическая клиника. Классическая архитектура и уединенные аллеи усадьбы идеально вписались в логику проекта.

Где снимали 3-й сезон сериала «Метод»

Кадр из сериала Метод
Кадр из сериала «Метод»

В третьем сезоне кресло режиссера вновь занял Юрий Быков. Он вернулся к мрачной визуальной эстетике первых сезонов, но добавил больше пространства, фактуры и разнообразия локаций. При этом реальные города в сериале не называются.

Основные места съемок:

  • Санкт-Петербург. Главная съемочная площадка третьего сезона. Здесь находилась база оперативной группы Меглина. Штаб-квартира команды социопатов разместилась в историческом особняке барона Штиглица. Интерьеры с дубовыми панелями, высокими потолками и старинным роялем задали визуальный тон всему сезону.

  • Москва. Несколько эпизодов снимали в промышленных районах столицы и старых кварталах. Грубые бетонные фасады и узкие дворы подчеркивают урбанистическую мрачность сериала и внутреннюю изоляцию персонажей.

  • Выборг. Средневековые улочки, гранитная набережная и северная архитектура города идеально подошли для съемок тревожных сцен. 

  • Ярославль. Здесь снимали эпизоды, требующие более камерной и депрессивной атмосферы. Старые дворы, пустующие здания и полуразрушенные дома помогли усилить ощущение безысходности, которое сопровождает героев.

Интересные факты о съемках сериала «Метод»

Кадр из сериала Метод
Кадр из сериала «Метод»

Этот сериал отличают не только напряженный сюжет и глубокая психологическая проработка персонажей, но и множество любопытных деталей, связанных с производством. Вот несколько фактов, которые делают историю создания проекта еще интереснее:

  • Сценаристы черпали вдохновение из архивных материалов и реальных дел советских маньяков 1970—1980-х годов. Чтобы добиться максимальной достоверности, сценарист Дмитрий Иванов изучал уголовные дела и протоколы допросов. Многие сюжетные линии стали художественным осмыслением реальных преступлений.

  • Константин Хабенский лично обсуждал с авторами сценария облик Родиона Меглина. По его просьбе грим сократили до минимума. Актер хотел, чтобы усталость и изможденность героя выглядели естественно. Для роли Хабенский отрастил бороду и настоял на том, чтобы Меглин всегда появлялся в кепке и плаще.

  • В съемках сцены, где находят тело девочки, изначально участвовал пятилетний ребенок. Однако малышка быстро устала, и на замену срочно пригласили школьницу, которую заметили на школьной линейке, посвященной Дню знаний. 

  • Внимательные к деталям зрители заметили, что некоторые сцены, заявленные как московские, на деле снимались в Нижнем Новгороде. Более того, ближе к восьмой серии создатели сами запутались в географии — по сюжету герои уже действуют в Нижнем Новгороде, но в диалогах упоминается Великий Новгород. Этот ляп стал одной из самых обсуждаемых деталей среди поклонников сериала.