СМИ: народного артиста России Владимира Стеклова экстренно прооперировали

Mash: актера прооперировали из-за онкологии
Владимир Стеклов
Владимир Стеклов

Народного артиста России Владимира Стеклова экстренно госпитализировали после жалоб на ухудшение самочувствия, ему потребовалась операция. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что врачи диагностировали у 77-летней звезды «Кадетства» рак предстательной железы и незамедлительно провели операцию по удалению злокачественной опухоли.

По данным Mash, сейчас актер чувствует себя лучше. Отмечается, что во время операции хирурги использовали робота — механические руки выполняли точные движения, не задевая сосуды и нервы.

Ранее Владимир Стеклов вспомнил, как на него обиделся Павел Лунгин.