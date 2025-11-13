СМИ: народного артиста России Владимира Стеклова экстренно прооперировали

Народного артиста России Владимира Стеклова экстренно госпитализировали после жалоб на ухудшение самочувствия, ему потребовалась операция. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Сообщается, что врачи диагностировали у 77-летней звезды «Кадетства» рак предстательной железы и незамедлительно провели операцию по удалению злокачественной опухоли.
По данным Mash, сейчас актер чувствует себя лучше. Отмечается, что во время операции хирурги использовали робота — механические руки выполняли точные движения, не задевая сосуды и нервы.
Ранее Владимир Стеклов вспомнил, как на него обиделся Павел Лунгин.