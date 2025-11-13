Звезда «Интернов» Вадим Демчог о своей необычной коллекции: «Маски — это порталы»

«Это была самая легкая и маленькая черная маска, закрывающая лицо и нос, которая на самом деле зажимается зубами. Держишь зубами за такую маленькую деревяшечку, которая вмонтирована в маску. Она очерчивает лицо кругом, абсолютно его скрывая. Эти маски носили дамы XVII—XVIII вв. еков, чтобы их не узнали. Она, кстати, до сих пор у меня. Это авторское исполнение, подписанное одним из мастеров», — объяснил артист.