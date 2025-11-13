Ричмонд
В личном дневнике Людмила Гурченко раскрыла секрет успеха «Карнавальной ночи»

Актриса Гурченко: «Я принесла в “Карнавальную ночь” кипящую искренность»
Людмила Гурченко в фильме «Карнавальная ночь»
Людмила Гурченко в фильме «Карнавальная ночь»

В дневниках актрисы и певицы Людмилы Гурченко удалось найти ее взгляд на то, в чем мог крыться секрет популярности фильма «Карнавальная ночь». Отрывок из дневника звезды за 2003 год опубликовало издание mk.ru.

В дневнике Гурченко напоминает, что картина вышла на экраны 28 декабря 1956 года, и отмечает, что на встречах люди в зале просят ее спеть песню «5 минут» из этого фильма.

«А может быть, это еще не срок для полюбившейся веселой и свободной песни? В чем ее секрет? Я в этот фильм принесла кипящую искренность, веру в добро, пришла жизнерадостная, полная сил, с желанием счастья всем-всем! А кто не желает этого? Есть такие? Нет! Люди хотят верить, любить и быть счастливыми. Да еще и под Новый год, когда все ждут и верят…» — рассуждала Гурченко.

Ранее Эвелина Бледанс рассказала, какую привычку ей привила Людмила Гурченко.