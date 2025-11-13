В личном дневнике Людмила Гурченко раскрыла секрет успеха «Карнавальной ночи»

«А может быть, это еще не срок для полюбившейся веселой и свободной песни? В чем ее секрет? Я в этот фильм принесла кипящую искренность, веру в добро, пришла жизнерадостная, полная сил, с желанием счастья всем-всем! А кто не желает этого? Есть такие? Нет! Люди хотят верить, любить и быть счастливыми. Да еще и под Новый год, когда все ждут и верят…» — рассуждала Гурченко.