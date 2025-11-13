Кустурица работает над романом «Как я не снял “Преступление и наказание”»

В октябре на встрече со студентами МГУ режиссер рассказал, что фильм «Как я не снял “Преступление и наказание”» повествует о молодом режиссере, который в процессе кинопроизводства сталкивается с моральной дилеммой, сопоставимой с сюжетом романа Федора Достоевского. О планах создать киноленту Кустурица сообщал еще в 2011 году после пресс-конференции в Москве, посвященной «Неделе сербских фильмов». Тогда он рассказал журналистам, что хотел снять картину по роману Федора Достоевского, но не сделал это, поскольку не знал, как перенести язык и мышление русского писателя в современность.