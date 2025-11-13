Ричмонд
Кустурица работает над романом «Как я не снял “Преступление и наказание”»

Фильм, о производстве которого режиссер сообщал ранее, в случае выхода книги будет называться «Как я снял “Преступление и наказание”»
Эмир Кустурица
Эмир Кустурица

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сербский сценарист и режиссер, председатель жюри 45-го международного студенческого фестиваля ВГИК Эмир Кустурица рассказал о том, что пишет роман «Как я не снял “Преступление и наказание”». По его словам, работа над книгой будет завершена до конца года.

«Сейчас я пишу мой роман, который называется “Как я не снял “Преступление и наказание””, думаю, что до конца года я его закончу», — сказал режиссер на творческой встрече во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) в рамках кинофестиваля.

Он добавил, что одноименный фильм, о производстве которого режиссер сообщал ранее, в случае выхода романа будет называться «Как я снял “Преступление и наказание”». «Фильм будет [называться], наконец, “Как я снял “Преступление и наказание””, а роман будет “Как не снял…”», — рассказал режиссер. Кустурица отметил, что воспоминания о встречах и сложностях, с которыми он сталкивался при экранизации романа Федора Достоевского, легли в основу романа, над которым он работает сейчас.

В октябре на встрече со студентами МГУ режиссер рассказал, что фильм «Как я не снял “Преступление и наказание”» повествует о молодом режиссере, который в процессе кинопроизводства сталкивается с моральной дилеммой, сопоставимой с сюжетом романа Федора Достоевского. О планах создать киноленту Кустурица сообщал еще в 2011 году после пресс-конференции в Москве, посвященной «Неделе сербских фильмов». Тогда он рассказал журналистам, что хотел снять картину по роману Федора Достоевского, но не сделал это, поскольку не знал, как перенести язык и мышление русского писателя в современность.