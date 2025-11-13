Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кустурица объяснил спад интереса к авторскому кино проблемами дистрибуции

Кустурица провел параллель со своим опытом, отметив, что раньше такие фильмы могли дольше оставаться в прокате
Эмир Кустурица
Эмир КустурицаИсточник: Алексей Молчановский

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сербский сценарист и режиссер Эмир Кустурица считает, что снижение интереса к авторскому кино связано прежде всего с трудностями его распространения. Таким мнением он поделился на творческой встрече во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) в рамках 45-го международного студенческого фестиваля ВГИК.

«Авторский фильм умирает — это правда, но это не очевидно, потому что авторские фильмы есть, мы видим каждый год некоторые из них. Если дистрибуция этих фильмов будет только для [избранной аудитории], тогда его уже не будет», — отметил председатель международного жюри фестиваля. Он добавил, что вопрос о том, как сделать дистрибуцию хорошего фильма, у которого нет сильных коммерческих аспектов, остается открытым.

Кустурица провел параллель со своим опытом, отметив, что раньше такие фильмы могли дольше оставаться в прокате.

«[Дистрибуция авторского кино] была возможна 30 лет назад. Когда у меня был фильм “Черная кошка, белый кот”, он шел [в прокате] три месяца на Шанз-Элизе (Елисейские поля, центральная улица в Париже — прим. ТАСС). Сейчас это невозможно: семь-восемь дней хороший фильм [держится], а на девятый его уже нет, это новые условия жизни, новые детерминанты», — добавил Кустурица.

Международный этап студенческого фестиваля ВГИК проходит с 10 по 14 ноября. Первый этап конкурса состоялся 20—24 октября. Главной темой юбилейного года стали глобальные ценности, которые являются связующим звеном культур разных стран. ТАСС — генеральный информационный партнер фестиваля.