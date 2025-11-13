Михалков указал на дефицит фильмов о семейных ценностях

ОМСК, 13 ноября. /ТАСС/. Современному кинематографу не хватает картин, отражающих подлинные семейные ценности. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился народный артист РФ режиссер Никита Михалков.
«Дефицит [фильмов, в которых раскрывается тема семейных ценностей] есть. Но, например, [из недавних работ] картину Андрея Зайцева “Двое в одной жизни, не считая собаки” с Александром Адабашьяном и Светланой Крючковой я бы назвал примером настоящего семейного кино. Это именно тот случай, когда фильм говорит о защите семейных ценностей», — отметил Михалков.
Режиссер также рассказал, какие из советских картин, по его мнению, наиболее глубоко раскрывают эту тему.
«“Весна на Заречной улице”, “Летят журавли”, “Механическое пианино”, “Родня” — фильмы о семейных ценностях. Если понимать семейные ценности только как поучительный разговор о том, как надо себя вести дома, это может не стать художественным произведением. Настоящее искусство, по крайней мере, русское — это то искусство, которое заставляет тебя волноваться. Как замечательно говорит мой брат: отражение сильнее луча», — заключил Михалков.
Михалков — Герой Труда РФ, народный артист РСФСР, актер, режиссер, председатель Союза кинематографистов РФ, художественный руководитель театра «Мастерская “12” Никиты Михалкова», автор и ведущий программы «БесогонТВ», инициатор проведения Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка».
Среди режиссерских работ Михалкова — порядка 40 фильмов, принесших ему награды и признание не только в России, но и за рубежом: «Сибирский цирюльник», «Раба любви», «Без свидетелей», «Пять вечеров», «Свой среди чужих, чужой среди своих». Одна из лент, драма «Утомленные солнцем», в 1995 году была удостоена премии «Оскар».