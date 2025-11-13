Ричмонд
Причиной смерти Ивана Фирсова стал рак

Актеру было 57 лет
Иван Фирсов в сериале «Шаман»
Иван Фирсов в сериале «Шаман»

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Причиной смерти российского актера Ивана Фирсова стало онкологическое заболевание. Об этом сообщила ТАСС его жена.

«Причиной стал рак», — сказала она. Актер умер 10 ноября, ему было 57 лет.

Фирсов родился в Ленинграде 30 января 1968 года. Карьеру начал в 2010 году, он сыграл роль в эпизоде сериала «Дознаватель».

Всего Фирсов сыграл в более чем 20 проектах, в том числе в сериалах «Морские дьяволы. Особое задание», «Невский», «Ментовские войны», «Условный мент», «Реализация» и других.