Актер Обласов: темы Донбасса и СВО раскроются в кинематографе после победы

Участники специальной военной операции уже снимаются в кино, отметил Александр Обласов
Александр Обласов
Александр ОбласовИсточник: Legion-Media.ru

ДОНЕЦК, 12 ноября. /ТАСС/. Осмысление в кино истории Донбасса и специальной военной операции станет возможным после победы России. Такое мнение высказал ТАСС актер театра и кино Александр Обласов перед встречей с молодежью в Донецке.

«Мое личное мнение, что все-таки после победы, после окончания всего, наверно, тогда и будет входить в кинематограф [в полной мере тематика] об этих событиях, то есть рассматривать будем эти события уже с точки зрения истории», — сказал Обласов.

Он добавил, что полноценное творческое осмысление этих тем возможно при вовлечении непосредственных участников современных событий. По его словам, этот процесс уже начался, и участники СВО стали сниматься в кино. Например, они приняли участие в фильме «Метафизика», в котором сыграл и сам Обласов.

Встреча с молодежью в Донецке прошла по национальному проекту «Молодежь и дети». На днях Обласов сыграл в спектакле «Три шутки» по Чехову в Донецкой муздраме. Актер приезжает с выступлениями в республику с 2017 года.