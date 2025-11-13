Акинфеев назвал ТАСС любимый фильм

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев является большим поклонником советского кинематографа, его любимый кинофильм того времени — советская сказка народного артиста РСФСР Александра Роу «Морозко». Об этом он рассказал ТАСС.
«Мой рейтинг любимых фильмов? Если из детских воспоминаний, то всегда в приоритете советский фильм “Морозко”, — сказал он. — Это стабильно первое место в моем топе. Очень люблю эту картину».
Футболист добавил, что по-прежнему с теплом относится к советской классике и пересматривает новогодние фильмы тех лет.
«Может быть, я и прожил в Советском Союзе всего четыре года, но почему-то меня тянет туда. Все новогодние, все классические [картины], начиная с “Афони” и заканчивая “Иван Васильевич меняет профессию”, я люблю пересматривать», — отметил он.
Акинфеев рассказал, что был знаком с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым и часто беседовал с ним о съемках советских картин.
«Мы беседовали с ним, я много спрашивал. Мне всегда было интересно, как все это снималось. Я настоящий фанат советской классики», — заключил спортсмен.