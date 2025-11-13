Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Акинфеев назвал ТАСС любимый фильм

Вратарю ЦСКА нравится картина «Морозко»
Игорь Акинфеев
Игорь Акинфеев

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев является большим поклонником советского кинематографа, его любимый кинофильм того времени — советская сказка народного артиста РСФСР Александра Роу «Морозко». Об этом он рассказал ТАСС.

«Мой рейтинг любимых фильмов? Если из детских воспоминаний, то всегда в приоритете советский фильм “Морозко”, — сказал он. — Это стабильно первое место в моем топе. Очень люблю эту картину».

Кадр из фильма «Морозко»
Кадр из фильма «Морозко»

Футболист добавил, что по-прежнему с теплом относится к советской классике и пересматривает новогодние фильмы тех лет.

«Может быть, я и прожил в Советском Союзе всего четыре года, но почему-то меня тянет туда. Все новогодние, все классические [картины], начиная с “Афони” и заканчивая “Иван Васильевич меняет профессию”, я люблю пересматривать», — отметил он.

Акинфеев рассказал, что был знаком с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым и часто беседовал с ним о съемках советских картин.

«Мы беседовали с ним, я много спрашивал. Мне всегда было интересно, как все это снималось. Я настоящий фанат советской классики», — заключил спортсмен.