«Крушащая машина» — нетипичная спортивная драма со Скалой. Стоит ли ее смотреть?

«Крушащую машину», художественную ленту о некогда популярном, но сегодня почти забытом Керре, написал и поставил Бенни Сэфди, до сих пор снимавший кино вместе со старшим братом Джошем. Любопытно, к слову, что еще в 2002 году Керр стал героем документального фильма, выпущенного под тем же заголовком. Главной заслугой Сэфди-младшего, пожалуй, можно считать непохожесть получившегося у него спортивного байопика на все остальные картины того же жанра. За кадром играет космический джаз, который был бы уместен в каком-нибудь медитативном сай-фае. Изображение регулярно заставляет вспомнить любительские видео из 90-х, причем режиссер использует одни и те же средства (зернистую картинку, подвижную камеру, как бы случайные ракурсы), но достигает разных результатов: то подливает сентиментальности в какую-нибудь сцену, то демонстрирует слегка ироничный взгляд на определенные вещи.