«Крушащая машина» — нетипичная спортивная драма со Скалой. Стоит ли ее смотреть?

О чем фильм «Крушащая машина»
Конец 1990-х; жизнь подкидывает Марку Керру, американскому бойцу смешанного стиля, буквально пару лет назад вышедшему на профессиональный уровень, все новые поводы для стресса. На ринге кикбоксер Игорь Вовчанчин отправляет Керра в нокаут, дома Дон, девушка Марка, упрямо отказывается запоминать, что в молочный коктейль следует класть полтора, а не полбанана. В общем, спортсмену не остается ничего другого, кроме как подсесть на наркотики.
Пагубная привычка, разумеется, создает новые проблемы: в частности, в 2000-м Керр терпит первое официально зарегистрированное поражение на ринге (бой с Вовчанчиным не был засчитан). Марк понимает, что ситуацию надо исправлять, бросает наркотики и возвращается к интенсивным тренировкам.
Зачем смотреть
«Крушащую машину», художественную ленту о некогда популярном, но сегодня почти забытом Керре, написал и поставил Бенни Сэфди, до сих пор снимавший кино вместе со старшим братом Джошем. Любопытно, к слову, что еще в 2002 году Керр стал героем документального фильма, выпущенного под тем же заголовком. Главной заслугой Сэфди-младшего, пожалуй, можно считать непохожесть получившегося у него спортивного байопика на все остальные картины того же жанра. За кадром играет космический джаз, который был бы уместен в каком-нибудь медитативном сай-фае. Изображение регулярно заставляет вспомнить любительские видео из 90-х, причем режиссер использует одни и те же средства (зернистую картинку, подвижную камеру, как бы случайные ракурсы), но достигает разных результатов: то подливает сентиментальности в какую-нибудь сцену, то демонстрирует слегка ироничный взгляд на определенные вещи.
Ленту Сэфди отличают от фильмов-конкурентов не только эстетические решения автора. Структура «Крушащей машины» поначалу кажется вполне традиционной: победа приносит самоуверенность, самоуверенность ведет к провалу, за провалом следуют подъем и трудный путь к новой победе. Но Сэфди то ли вообще не интересуют победы, то ли трактует он их совсем не так, как создатели прочих спортивных драм: финал, к которому кинематографист приводит Керра, ни в коем случае не является триумфом, но и провалом его назвать сложно.
Почему можно не смотреть
Дуэйн «Скала» Джонсон, исполнивший главную роль в «Крушащей машине», ранее уже успел продемонстрировать наличие определенного комического таланта. Возможности убедиться, что у Джонсона есть еще и драматические навыки, до сих пор не было, и это кино, к сожалению, ее не предоставляет. Большую часть времени кажется, что Скала просто выгуливает пластический грим (кстати, крайне эффектный) и парик.
Увы, но и Эмили Блант, сыгравшая Дон, на это раз вряд ли заслуживает комплиментов. Правда, проблема не в актерских данных Блант, а в том, что ей досталась условная героиня, лишенная ярких свойств. Показательно, что крупнейшая домашняя ссора Марка и Дон у Сэфди вышла похожей на сцену из какого-нибудь проходного ситкома.
В итоге разобраться, к кому же обращена «Крушащая машина», довольно сложно. Фанаты Джонсона привыкли видеть актера другим (и, честно говоря, вряд ли ждут, что он начнет убедительно отыгрывать драму), аудитория спортивных байопиков предпочитает иные интонации и финалы, а на Эмили Блант гораздо интереснее смотреть, когда ей достаются не такие неблагодарные персонажи.