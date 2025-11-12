Актриса фильма «Любовь и голуби» рассказала, как Гурченко повлияла на ее жизнь

«Она говорила, что была тощая. После войны считалось, что красивые те женщины, которые в теле, чем полнее, тем лучше. Это было модно, значит, женщина здоровая. Она говорила, что была худющая, надевала три пары колготок, чтобы хоть ноги были потолще. Понимаете, человек после войны, когда все пережил и понимает, что она не такая, как все, все такие пышные, а она вот так. Это долго-долго складывалось, работа над собой. Это ее подростковые детские воспоминания. Несмотря на это все…. она верила в себя и добивалась, и “лезла” — это боец. Прям “хватка бультерьера”, скажем так. Потому что тяжело после войны приехать и стать актрисой, и не просто актрисой, a одной из самых лучших. Феномен в том, что у нее красивая душа была внутри», — рассказала Сизоненко.